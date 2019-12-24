Karabük'te her ay 222 ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

Karabük Belediyesi tarafından her ay ihtiyaç sahibi 222 aileye yardım yapılıyor.



Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay kumanya yardımlarını düzenli olarak ulaştırmaya devam ediyor.



Hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda maddeleri Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker denetiminde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımız ile ilgilenmek bizim asli görevlerimizdendir. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK