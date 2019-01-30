Karabük'te Her Siteye Bir Çöp Kovası

Karabük
Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında her sitenin önüne çöp kovası konulacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamanın, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, 200 Evler Mahallesi'nin pilot bölge seçildiğini belirtti.
Uygulama kapsamında 500 çöp kovası dağıtılacağını aktaran Vergili, şunları kaydetti:
"Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Karabük'ü daha temiz ve yaşanılabilir bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Bizim, halkımızdan istediğimiz mahalle aralarına, cadde ve sokaklara kağıtları, plastik malzemeleri atmamalarıdır. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilimiz her zaman daha temiz olur."