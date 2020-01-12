Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
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Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

51 dakika önce

Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı, System.String[]

Heyelan nedeniyle kapanan Karabük- Zonguldak kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklenerek yolu ulaşımı kapattı.

Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.


Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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