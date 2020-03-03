Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
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Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

6 saat önce

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Pirinçlik mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada Karabük'ten Yenice ilçesine gitmek isteyen bir ambulans da yolda kaldı. Ambulans, daha sonra Karayolları ekiplerinin açtığı yerden geçerek yoluna devam etti.

Güzergahı tercih eden sürücüler bölgede araç kuyruğu oluşturdu.

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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