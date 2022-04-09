Heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü - Son Dakika

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelanda zarar gören 2 ev boşaltıldı.
Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'ta oluşan heyelan sonrası iki müstakil evin bir bölümünde çatlaklar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Evler ekiplerce boşaltılırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakini Uğur Taşlık, AA muhabirine, saat 03.00 sıralarında yağmurun etkisiyle heyelan meydana geldiğini söyledi.
Heyelan nedeniyle 2 evin zarar gördüğünü aktaran Taşlık, sabah bölgeye gelen ekiplerin çalışma yaptığını kaydetti.
Kaynak: AA
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