Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

18.04.2022 16:50
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinden Keyfallar ve Şen köylerine giden yolda kar sularının erimesi ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bir bölümü tamamen çöken köy yolları ulaşıma kapatıldı.

Kentin turistik alanı Ihlamur Teras yolunda da heyelan nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, heyelan olan yollarda inceleme yaptı.

Uzun, gazetecilere, "Heyelan meydana gelen bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Yapılması gereken diğer çalışmaları da yerinde inceledik. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
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Toprak Kayması, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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