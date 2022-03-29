Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü

29.03.2022 15:06

Karabük'ün Ovacık ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu.

İmanlar köyünde yağmur ve karın erimesinin ardından heyelan meydana geldi.

Köyde kimsenin oturmadığı bir evin duvarlarında çatlak, bahçesinde ise yarıklar meydana geldi.

Köye gelen jandarma ile AFAD ekipleri, ev ve bahçede güvenlik önemi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine, İmanlar köyündeki bir yamaçta heyelan yaşandığını, boş olan ev ve bahçesinin kayma riskine karşı önlem alındığını kaydetti.

Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü
Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü
Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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