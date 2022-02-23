Karabük'te heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 21 oldu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 21 olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Eriyen kar suları sonucu Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle bölgede tahliye edilen 21 hanedeki afetzedelere yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerimizce sosyal inceleme yapılarak psikososyal destek sağlandı." denildi.
Kaynak: AA
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