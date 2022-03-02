Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı - Son Dakika
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Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı

02.03.2022 17:33
Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 24 haneye kira yardımı yapıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 24 haneye kira yardımı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 24 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği aktarılarak, bu evlerde yaşayan ailelere yardımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "AFAD tarafından köyde ikamet edip heyelan nedeniyle konutları tahliye edilen vatandaşlarımızın her birine Müdürlüğümüzce 7 bin 500 lira kira yardımı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı - Son Dakika


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