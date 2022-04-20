Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu - Son Dakika
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Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu

20.04.2022 12:45
Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde heyelan sonucu köy yolunda ve tarlada çökme meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde heyelan sonucu köy yolunda ve tarlada çökme meydana geldi.

Kar sularının erimesi ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ilçe merkezinden Keyfallar köyüne giden yolda ve köy sınırları içindeki bir tarlada heyelan yaşandı.

Bir bölümü tamamen çöken köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Köy yolunda Karabük İl Özel İdaresi, çökme yaşanan tarlada ise jandarma ekiplerince inceleme yapılarak önlem alındı.

Keyfallar köyünde 18 Nisan'da meydana gelen heyelanda, köy yolunun başka bölümünde çökme meydana gelmiş, İl Özel İdaresi yolda çalışma başlatmıştı.

Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu
Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu
Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu

YORUMLAR
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Köy yolunun çöktüğü bölgede ikinci heyelan Köy yolunun çöktüğü bölgede ikinci heyelan Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük, Yenice, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolunda ve tarlada çökme oldu - Son Dakika
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