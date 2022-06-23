Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

23.06.2022 13:24
Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

KARABÜK'te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

KARABÜK'te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta, tepede bulunan evin altındaki alanda, gece heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli, durumu polis ve AFAD'a bildirdi. İhbarla sokağa gelerek incelemelerde bulunan ekipler, heyelanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 evi de boşalttı. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, yapılacak incelemeye göre evlerle ilgili karar verilecek.


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Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Karabük'te toprak kayması meydana geldi: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı Heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı - Son Dakika
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