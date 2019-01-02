Son Dakika Haberleri: Karabük'te Hırsızlık İddiası

Karabük'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, inşaattan demir çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Hırsızlık İddiası, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, inşaattan demir çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K. ve H.K. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan şüphelilerin, iskele demirlerini hurdacıya sattığı belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla hurdacıdaki iskele demirleri alınarak sahibine teslim edilirken, iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Güncel
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