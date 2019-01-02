Karabük'te Hırsızlık İddiası

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, inşaattan demir çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi
'ndeki inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis
ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K. ve H.K. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan şüphelilerin, iskele demirlerini hurdacıya sattığı belirlendi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla hurdacıdaki iskele demirleri alınarak sahibine teslim edilirken, iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.