Karabük'te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı

24.02.2022 15:42
Karabük'te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı

Karabük'te farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3'ünün ifadesi alındıktan sonra 5 kişinin de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, "İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı Hırsızlık şüphelisi tutuklandı Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement