Karabük'te Hırsızlık Operasyonu

Karabük
'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çalıntı olduğu iddia edilen saat, telefon, ayakkabı ve kıyafetler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü iki kişiyi Karabük- Ankara
kara yolunda aramak istedi.
Polisi gören ve kaçmaya başlayan şüphelilerden N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı.
N.K'nin elinde bulunan poşetlerden çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çıktı. Eşyaların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçan şüphelinin Cumayanı köyünde oturduğunu belirleyen polis, buraya yaptığı operasyonla da H.K'yi gözaltına aldı.