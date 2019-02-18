Son Dakika Haberleri: Karabük'te Hırsızlık Operasyonu

Karabük'te Hırsızlık Operasyonu

32 dakika önce

Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çalıntı olduğu iddia edilen saat, telefon, ayakkabı ve kıyafetler ele geçirildi.

Karabük'te Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çalıntı olduğu iddia edilen saat, telefon, ayakkabı ve kıyafetler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü iki kişiyi Karabük- Ankara kara yolunda aramak istedi.

Polisi gören ve kaçmaya başlayan şüphelilerden N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı.

N.K'nin elinde bulunan poşetlerden çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çıktı. Eşyaların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçan şüphelinin Cumayanı köyünde oturduğunu belirleyen polis, buraya yaptığı operasyonla da H.K'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Telefonlarında ÖTV 2 Katına Çıkarılabilecek ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]