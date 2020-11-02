Karabük'te hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 16 Ekim'de Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde meydana gelen otodan cep telefonu hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 13 günlük çalışmanın ardından düzenledikleri operasyonla O.Ö. ve S.K.'yi yakaladı.
Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
- Kaynak: AA
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