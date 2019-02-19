Son Dakika Haberleri: Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Karabük'te çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Karabük'te çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü iki kişiyi Karabük- Ankara kara yolunda aramak istedi.


Polisi gören ve kaçmaya başlayan şüphelilerden N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı.


N.K'nin elinde bulunan poşetlerden çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çıktı. Eşyaların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaçan şüphelinin Cumayanı köyünde oturduğunu belirleyen polis, buraya yaptığı operasyonda da H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:22 Kaynak: AA

Ankara, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 27 Kuruş Zam Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak

AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 05:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]