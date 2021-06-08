Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs, inşaatın yanındaki parselinde bulunan 150 adet teleskopik özellikte demir direkten yaklaşık 120-130 tanesinin yerinde olmadığını fark etti. Malzemelerinin çalındığını düşünen M.Ş. durumu polise bildirdi. Şahsın 10 bin TL zarara uğradığı gerekçesiyle şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin E.Y. ve H.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK