Son Dakika Haberleri: Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı
Son Dakika Güncel Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı, System.String[]

Karabük'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 3 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan Hakan G. (19) ve S.K. (17) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Karabük Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Hakan G. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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