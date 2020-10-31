Karabük'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bartın'dan gelerek Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde hırsızlık olayına karışan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde bulunan iş yerinden birer tablet, akıllı cep telefonu ve bin TL'ye yakın nakit para çalınması, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde iş yerinden 15 bin TL nakit ve bin TL tutarında sigara çalınması ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Safranbolu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde her iki olayı da Ş.K., D.T. ve S.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şahısların Bartın'da ikamet ettiğini belirlenirken, Safranbolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada, çaldıkları tablet ve cep telefonu, 7 paket sigara ve 4 bin 940 TL para bulunarak el konuldu. Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden teslim alınarak Safranbolu Adliyesine sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KARABÜK