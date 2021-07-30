Karabük'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eski su değirmeninde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bağlı bir köyde, köy tüzel kişiliğine ait eski su değirmeninde hırsızlık meydana geldi. Köy muhtarlığının jandarmaya ihbarının ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, olaya karıştığı tespit edilen T.K. (56), M.G. (44), ve E.Y. (42) yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınan 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK