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Hurda yüklü kamyon böyle devrildi - Son Dakika

Hurda yüklü kamyon böyle devrildi

10.02.2022 13:14
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi

Hurda yüklü kamyon böyle devrildi Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu hurdalar yere döküldü.

Hurda yüklü kamyon böyle devrildi

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu hurdalar yere döküldü. Şans eseri kaza anında olay yerinden kimsenin geçmemesi faciayı engelledi.

Kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 74 AAP 178 plakalı hurda yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonda bulunan hurda yere döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve hurdaların kaldırma çalışmaları için yolun bir kısmı polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen mobil vinç yardımıyla hurdalar ve kamyon kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi
Hurda yüklü kamyon böyle devrildi

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Safranbolu, Karabük, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda yüklü kamyon böyle devrildi - Son Dakika


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