Karabük'te huzur toplantısı yapıldı
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:43 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezinde, Yeni, Atatürk ve Namık Kemal mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.
Hırsızlık olayları, genel asayiş durumu, trafik ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirmede bulunan Tuğ, mahalledeki sorunları çözmek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.
Sorunları çözmek için sahada olacaklarını anlatan Tuğ, toplantıların her mahallede ve sürekli olacağını kaydetti.
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