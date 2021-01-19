Karabük'te huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Kentte bulunan huzurevleri ve bakımevlerine gelen sağlık görevlileri, burada kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilere aşılarını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde bulunan huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşlarımızın aşılarının yapıldığını söyledi.

Aşı uygulamasının planlama dahilinde yapıldığını aktaran Sarı, "Karabük'te şimdiye kadar 2 bin 674 kişi aşılandı. Biliyorsunuz ilimizde geçen hafta itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı. Sağlık çalışanları birinci aşamanın 'A' grubu içinde yer aldı. Bu grubun aşıları yarın tamamlanacak. 'B' grubu içinde ise huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile burada çalışanlar bulunuyordu. Bu grupta yer alan kişilerin de aşıları bugün başladı ve kaldıkları kurumlara gidilerek aynı gün içinde yerinde tamamlandı. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını da evlerinde yapmaya gayret edeceğiz. Bu grupta yer alan vatandaşlarımızın da hafta sonuna kadar aşıları tamamlanmış olacak. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanma sürecinde önceliği evde sağlık hizmeti alan hastalarımıza vereceğiz." diye konuştu.