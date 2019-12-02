Son Dakika Haberleri: Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak
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Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak

7 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük içme suyunu arıtan içme suyu setlik giderme tesisi yapımının öne çekildiğini açıkladı.

Karabük'te içe suyu sertlik giderme tesisi erken yapılacak, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük içme suyunu arıtan içme suyu setlik giderme tesisi yapımının öne çekildiğini açıkladı.


Milletvekili Ünal, Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan görüşmede yatırımın yakın tarihe alındığını söyledi.


İkinci kademe yatırımın ihalesinin 24 Aralık'ta yapılacağını ifade Ünal, "Karabükümüzün içme suyunu arıtan, içme suyu sertlik giderme tesisi ilimizdeki hızlı nüfus artışı sebebi ile erken yapılması zarureti doğmuştur. Kademeli olarak planlanan ve 2025 yılında yapılması gereken ikinci kademe yatırımının, DSİ Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde erken tarihe alınmasını sağlayarak, yapım ihalesi 24 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek. Yapılacak İşin süresi 300 takvim günü olup ihale kapsamında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, mevcut membranlı tip arıtma tesisine 2. kademe olarak bin 30 m3/sn ters ozmos ünitesi ile gerekli ekipmanlar teçhiz edilecektir" dedi.


Karabük'ün mevcut arıtma tesisinin yine önceki milletvekilliği döneminde başladığını da hatırlatan Ünal, 2004 ishale hattının 2007'de bittiğini sertlik giderme tesisinin ise 2012'de sonlandığını, Karabük'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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