Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 12:58
Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

Karabük'te, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Karabük'te, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Vali Fuat Gürel, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için gerçekleştirilen programda, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Gürel, etkinlikte, çocukların daha güvenli ortamlarda yolları kullanması adına bir program düzenlendiğini söyledi.

Etkinlikte çocukların yaya geçidini kullanması için uygulamalı eğitimler verildiğini belirten Gürel, "Çocuklara kırmızı düdük ve kitaplar dağıttık. Trafikteki vatandaşların, yayanın önceliğinin olduğunu bilmesiyle alakalı bilincin oluşturulması çok önemli. Bazen yaya geçitlerinin olduğu yerlerde sürücülerin kurallara uymadığını görüyoruz. Kazalara sebebiyet veriyorlar. Maalesef ölümlü kazalar yaşanıyor. Sürücülerden ricamız, bir yerde yaya geçidi varsa orada yayanın önceliği olduğunu bilsinler." dedi.

Sürücüleri özellikle okul önlerinde yavaş gitmeleri konusunda uyaran Gürel, etkinliğe katılan çocuklardan, anne babalarına trafik kurallarına uymazlarsa kırmızı düdük çalmalarını istedi.

Çocukların hep birlikte düdük çalmasıyla sona eren etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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