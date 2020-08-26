Karabük'te içme suyu çalışmaları - Son Dakika

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, meclis üyeleri ile kentte devam eden içme suyu çalışmalarını inceledi.

Merkez ilçeye bağlı Mehterler ve Çukurca köyleri ile mahallelerine giden Yıldırım, içme suyu isale hattı çalışmaları hakkında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Köy grup yollarımızda asfalt çalışmalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiği şu dönemde, bir yandan da köylerimizin olmazsa olmazı olan altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Köy sakinlerinlerimizin içme suyu sorunu yaşamaması için İl Özel İdaresi personellerimiz ve il genel meclis üyelerimizle çözüm odaklı çalışarak Karabük'ümüze güzel hizmetler yapma çabasındayız. Bu kapsamda da Merkez ilçe Mehterler köyünde 2 bin 100 metre ve Çukurca köyünde 4 bin metre içme suyu isale hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Devlet-millet dayanışmasının da en güzel örneklerini sergileyerek sorunları çözüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehirde ne varsa köylerde de o olacak" sözünü hatırlatan Başkan Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar KÖYDES ödenekleri ile yapılmaktadır. KÖYDES programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başlattığı bir çalışmadır. Bu sayede 2005 yılından bugüne kadar Karabük'ümüzde güzel işler başardık. Gelen ödenekler ile köylerimizde alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımızın yararlandığı tüm hizmetlerden, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında ve bu ödeneklerin gelmesinde emeği geçen öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, valimize, özel idare genel sekreterimize, meclis üyelerimize ve gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm özel idare personeline teşekkür eder, herkese çalışmalarında kolaylıklar dilerim."