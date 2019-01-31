Son Dakika Haberleri: Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Azaldı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018'de ülkenin Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018'de ülkenin Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TUİK'ten açıklanan rakamlara göre, Karabük'te ihracat yüzde 25.7 artarken, ithalat ise yüzde 36.2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. TUİK verilerine göre, Karabük'te 2018 yılı Aralık ayında yüzde 25.7 artarken, ithalat ise yüzde 36.2 azaldı. Zonguldak'ta ihracat yüzde 77.4, ithalat ise yüzde 4.9 artarken, Bartın'da ise ihracat yüzde 6.5 azalırken, ithalat ise yüzde 11,7 arttı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, İhracat, Karabük, Ekonomi
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