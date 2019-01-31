Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) Zonguldak
Bölge Müdürlüğü, 2018'de ülkenin Aralık
ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TUİK'ten açıklanan rakamlara göre, Karabük
'te ihracat yüzde 25.7 artarken, ithalat ise yüzde 36.2 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. TUİK verilerine göre, Karabük'te 2018 yılı Aralık ayında yüzde 25.7 artarken, ithalat ise yüzde 36.2 azaldı. Zonguldak'ta ihracat yüzde 77.4, ithalat ise yüzde 4.9 artarken, Bartın
'da ise ihracat yüzde 6.5 azalırken, ithalat ise yüzde 11,7 arttı. - KARABÜK