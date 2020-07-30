Karabük'te ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük'te ihracat geçen yıl Haziran ayına göre yüzde 24,6 artarak 33,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13,5 milyar dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16,3 milyar dolar oldu.

Karabük'te, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 33,2 milyon dolar, ithalat yüzde 28,2 azalarak 55,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 89,6 artarak 49,2 milyon dolar, ithalat yüzde 16,3 artarak 107,0 milyon dolar olarak gerçekleşti

Bartın'da ise, Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 1,6 milyon dolar, ithalat yüzde 45,7 azalarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK