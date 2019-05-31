Son Dakika Haberleri: Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
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Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

1 saat önce

Karabük'ta ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 84 artarak 50 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 azalarak 50,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı, System.String[]
Karabük'ta ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 84 artarak 50 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 azalarak 50,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Nisan ayında yüzde 67,4 iken, 2019 Nisan ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,8 ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı ithalat yüzde 17,9 azaldı.

Karabük'te ise ihracat 2019 yılı Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 84 artarak 50 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 azalarak 50,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Ekonomi
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