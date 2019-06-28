Son Dakika Haberleri: Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

1 saat önce

Karabük'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı, System.String[]
Karabük'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 16 milyar dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük'te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 46,2 azalarak 17,8 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 147,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın'da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat yüzde 50,8 azalarak 0,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇAYKUR, Mayıs ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]