Son Dakika Haberleri: Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
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Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

2 dakika önce

Karabük'te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı, System.String[]

Karabük'te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 15 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük'te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 28,6 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 azalarak 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın'da ise ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 46,6 azalarak 1,3 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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