Son Dakika Haberleri: Karabük'te ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
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Karabük'te ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Karabük'te ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Safranbolu ve Eflani'de eğitim gören ihtiyaç sahibi 831 öğrenciye 40 bin lira tutarında okul araç gereçlerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Eflani Kaymakam Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar için yapılan her projenin gelecek için teminat olduğunu söyledi.

Öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmenin kendileri için en anlamlı hediye olduğunu belirten Ürkmezer, "Öğrencilerimiz geleceğin müdürleri, başkanları ve yarının anne babaları olacak. Geleceğimiz olan öğrencilerimize yatırım yapmaya ve en iyi eğitimleri alarak geleceğe hazırlanmaları konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına desteği için teşekkür ediyorum." dedi.

Safranbolu, Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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