Karabük'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Karabük'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği

7 saat önce

Karabük İl Özel İdaresi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Karabük'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği, System.String[]

Karabük İl Özel İdaresi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Karabük Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, 16 tekerlekli sandalye sahiplerine ulaştırılmak üzere Engelli ve Engelsiz Gençlik Spor Kulübü Derneği yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan dernek başkanı Sevim Karadayı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekerlekli sandalyeler için destek verenlere teşekkür eden Karadayı, "İhtiyaç sahibi engellilerimiz için çalışmalarımız devam edecek. Engeli biz oluşturmayalım. Engelleri aşmak çok kolay. Yeter ki biz engel olmayalım. 16 engelli vatandaşımız bu sandalyeler sayesinde istediklerini daha rahat yapabilecek." diye konuştu.

Etkinliğe, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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