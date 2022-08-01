Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

01.08.2022 14:52
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Karabük'te ikamet ve araçlarında 202 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te ikamet ve araçlarında 202 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda iki ikamet, araç ve şahıs aramalarında yaklaşık 202 gram uyuşturucu madde ile bong ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde K. B., M. Ö., B.Y. ve E. U. K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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