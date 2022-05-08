Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

08.05.2022 16:42

Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıKARABÜK Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

KARABÜK Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Eskipazar ilçesi istikametinden Gerede ilçesi istikametine giden R.H. idaresindeki 06 CRZ 668 plakalı araç, Eskipazar istikametine dönmek isteyen İ.Ç. idaresindeki 74 DJ 449 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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