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Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

16.02.2022 19:47
Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te meydana iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana ilk kaza 5000 Evler 127. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinden 115. Cadde'ye geçiş yapan H.H.C. idaresindeki 78 AAG 304 plakalı otomobil Bulak Kavşağı'na seyir halinde olan sürücü M.D. idaresindeki 78 AC 045 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kaldırıma çarparak apartman bahçesine düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen ambulanslarla Karabük'te özel bir hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 78 DC 807 plakalı otomobil, KYK Yurdu önünde sola dönüş yaptığı sırada Valilik konutu istikametinden seyir halinde olan E.E. yönetimindeki 35 APV 300 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

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Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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