Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

26.07.2022 17:48
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden O.H. yönetimindeki 78 AAE 106 plakalı otomobil, Toprakcuma yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenice yolundaki diğer kazada ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Çakmakkaya Tüneli'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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