Son dakika haber... İki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan M. K, N.K. ve A.K. yaralandı.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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