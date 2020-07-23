Karabük'te iki ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Karabük merkez ilçeye bağlı Başköy köyünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 3'er katlı iki ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Başköy köyünde Bilal Demir'e ait 3 katlı ahşap kerpiç evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bu kez evin yanında bulunan Nazik Sarı'ya ait 3 katlı eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Karabük Belediyesine ait itfaiye ile tankerlerin müdahale ettiği yangının diğer evlerle birlikte ormana sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. İki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında iki ev tamamen yanarak kül oldu.

Ev sahiplerinin evde15 günde bir ziyaret amaçlı konakladıkları öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK