Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, System.String[]

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal T. ve Nuh M. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar, hükümle birlikte haklarında adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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