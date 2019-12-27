Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası - Son Dakika

Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası

6 saat önce

Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Karabük'te iki FETÖ sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası, System.String[]

Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan iki sanığa 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.


Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağrı U. ve Gürkan T. ile avukatları katıldı.


Sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 8 yıl 4'er ay hapis cezası vererek, tutukluk hallerinin devamına hükmetti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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