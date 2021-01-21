Karabük'te iki kamyon ile bir tır çarpıştı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te iki kamyon ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden Türker Kısa yönetimindeki 35 AIV 768 plakalı kamyon, Kemal Oyman mevkisi Organize Sanayi Kavşağında Saki Çelik'in kullandığı ve beton pompası taşıyan 78 BP 400 plakalı başka bir kamyon ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Kısa'nın yönetimindeki kamyon, yol kenarına devrilirken diğeri ise park halindeki 78 BN 760 plakalı demir yüklü tıra çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.