KARABÜK'te aynı yol üzerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İlk kaza sabah saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Nazlı Ö.(27) idaresindeki 34 CCR 71 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gökhan K.(40) idaresindeki 14 BB 516 plakalı otomobile çarptı. Gökhan K.?nin kullandığı otomobil savrularak aydınlatma direğine çarpıp yan durdu. Kazada Nazlı Ö., Gökhan K. ile aynı araçta bulunan İsmail T. (30) ve Ramazan T.(21) yaralandı.

Diğer kaza ise öğle saatlerinde aynı bulvarda meydana geldi. Galip Ö. idaresindeki 78 AAZ 330 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ağaçlara çarparak takla attı. Kazada sürücü Galip Ö., Ecrin Nisa Ö.(8), Yiğit Ö.(2), Samet Ö.(7), Öykü Seher Ö.(3), Zeynep Ela Ö.(6) yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.