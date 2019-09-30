Son Dakika Haberleri: Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında
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Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te iki motosikletin çarpışma anı kask kamerasında, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı kask kamerasınca kaydedildi.

Hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı öncesi Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.

Bu sırada tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletliyle arkasından gelen motosiklet sürücüsü, tırmanma noktasında çarpıştı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmanması, parkurdan ayrılamadan arkasından gelen motosikletle çarpışması yer alıyor.

Safranbolu, Motosiklet, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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