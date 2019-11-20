Son Dakika Haberleri: Karabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı
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Karabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı, System.String[]

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan K'nin kullandığı 78 BH 068 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Ramazan K. ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin tedavisini olay yerinde yaptı, bir yaralıyı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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