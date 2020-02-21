Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönüne giden Yunus M. yönetimindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek refüjü aşıp önce karşı yönden gelen Yunus B'nin kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, sonra yol kenarında yürüyen Özgün Ünal'a çarptı.

Kazada, sürücüler ile Numan Baltacı, Sinan Civelek ile Özgün Ünal yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Numan Baltacı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, kontrolünü kaybeden otomobilin karşı şeride geçerek otomobile, ardından yol kenarında yürüyen yayaya çarptığı görülüyor.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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