Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'teki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen Metin Ç. yönetimindeki 78 SB 111 plakalı otomobil, önünde seyreden Ömer Ö. idaresindeki 78 SH 141 plakalı otomobile Balıklarkayası mevkisinde, arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ömer Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan trafik ekipleri, yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.