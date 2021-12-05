Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Eskipazar Karabük karayolu Ovacık Kavşağında meydana geldi. Mahmut Kalkancı (39) idaresindeki 78 SC 341 plakalı otomobil ile Nuri Akçaalan (61) idaresindeki 78 BV 530 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Tuncay Gergen (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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