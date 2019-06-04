Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
50 dakika önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:37 Kaynak: AA
'ün Eflani
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Kastamonu
'nun Daday
ilçesinden Karabük'ün Eflani ilçesine gelen U.K. yönetimindeki 78 AV 319 plakalı otomobil, M.Ş. idaresindeki 34 CAY 049 plakalı otomobille Kayalar mevkisinde çarpıştı.
Sürücü U.K. (31) ile yanındaki R.K. (28) ve Z.K. (1) ile diğer otomobildeki A.Ş. (36) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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