Son Dakika Haberleri: Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

50 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden Karabük'ün Eflani ilçesine gelen U.K. yönetimindeki 78 AV 319 plakalı otomobil, M.Ş. idaresindeki 34 CAY 049 plakalı otomobille Kayalar mevkisinde çarpıştı.
Sürücü U.K. (31) ile yanındaki R.K. (28) ve Z.K. (1) ile diğer otomobildeki A.Ş. (36) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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