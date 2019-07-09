Son Dakika Haberleri: Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice yönüne giden Mustafa Ekmekçi yönetimindeki 06 HC 3243 plakalı otomobille karşı yönden gelen Engin Demir'in kullandığı 67 VH 689 plakalı otomobil, Pirinçlik mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki Sare Demir ve Zeynep Ekmekçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir şeridi trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Engin Demir, Karabük, Yenice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:26:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]